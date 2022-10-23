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В США указали на ошибки Вашингтона в отношении Москвы

Обозреватель NR Доэрти заявил о серьезной ошибке США в оценке сил России

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Maxim Shemetov/Reuters

Обозреватель американского журнала National Review Майкл Брендан Доэрти написал в своей статье, что пределы участия США в конфликте на Украине непонятны.

Он обратил внимание на меморандум Дональда Рамсфельда, который тот, являясь шефом Пентагона, разослал в 2002 году после войны в Афганистане. В документе говорится, что Соединенные Штаты не уйдут из этой страны, пока не найдут там источник стабильности. Как указал автор, Вашингтон выделил колоссальные суммы на эту кампанию, вложил средства в развитие Афганистана, однако достичь какой-то цели так и не получилось.

«Были потрачены деньги, зачищены территории, завоеваны сердца и умы, открыты школы — но никогда не было движения к твердой и реалистичной геополитической цели», — сказано в материале.

Доэрти также напомнил, президент США Джо Байден твердо заявил, что Соединенные Штаты будут напрямую защищать только страны НАТО, тем самым исключив участие в украинском конфликте. Однако позднее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус говорил, что США уничтожат российские войска и Черноморский флот, если Россия применит ядерное оружие. По словам Петреуса, конфликт после этого не разрастется и не усугубится. Публицист подверг критике бывшего главу ЦРУ за такую недальновидность.

«Излишне говорить, что это свидетельство полного умственного затмения», — отметил он.

Также автор раскритиковал Запад за безответственность и отношение к конфликту на Украине как к «хранилищу политических фантазий».

Ранее обозреватель Эндрю Дэй заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали опасения российского руководства из-за возможного расширения НАТО, что в итоге привело к эскалации конфликта на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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