Экс-глава МИД Словении Анже Логар лидирует на президентских выборах

Бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар лидирует на президентских выборах в республике после подсчета 49,33% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные избиркома страны.

Логар получил 33,84% голосов. На втором месте находится беспартийный кандидат Наташа Пирц-Мусар с 26,9% голосов. За ней следуют депутат Европарламента, кандидат от партии «Социальные демократы» и Движения «Свобода» Милан Брглез (15,73%) и мэр муниципалитета Кочевье Владимир Пребилич (10,34%).

23 октября в Словении проходят очередные президентские выборы. Избирательные участки в республике открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закрылись в 19:00 (20:00 мск). По данным избиркома, явка составила 42,05%.

Всего на должность президента претендуют семь кандидатов: бывший глава МИД, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар, адвокат Наташа Пирц-Мусар, кандидат от партии «Социальные демократы» и Движения «Свобода» Милан Брглез, мэр муниципалитета Кочевье Владимир Пребилич, врач-гинеколог Сабина Сенчар, представитель политсилы «Новая Словения - Христианские демократы» Янез Циглер-Краль и депутат от партии «Левые» Миха Кордиш.