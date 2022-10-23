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Макрон обвинил власти России в манипулировании «православной элитой»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти РФ в том, что они якобы манипулируют элитой православной церкви. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур», передает РИА Новости.

Как указал глава государства, религиозным лидерам следует «играть роль сопротивления перед лицом безумия народов: никогда не оправдывать политические проекты, которые становятся ловушками, отрицающими достоинство человека».

«Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение», — сказал политик.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православная церковь должна больше работать с молодежью, вести диалог с системой образования, чтобы всем детям в общеобразовательной школе преподавали основы православия.

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