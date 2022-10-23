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Во Франции заявили о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине

Французский политик Филиппо: Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине перед выборами

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы победить на промежуточных выборах в ноябре. Об этом в своем Twitter написал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — заявил он.

По словам Филиппо, американский лидер и его окружение очень не хотят потерпеть поражение в избирательной гонке.

Как считает политик, если они проиграют на выборах, «мир восторжествует, а они этого не желают».

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что вопрос оказания помощи Киеву может столкнуться с новыми политическими препятствиями в США по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут уже в ноябре.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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