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В Совфеде заявили о возможной заморозке помощи Украине после выборов в США

Сенатор Бондарев: республиканцы в случае победы могут заморозить помощь США Киеву

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале спрогнозировал заморозку помощи США Украине после выборов в американский конгресс, которые пройдут 8 ноября.

По его словам, в случае если республиканцы одержат победу на выборах в обе палаты, «велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи».

«Демократы специально затягивают вооруженное сопротивление со стороны Украины, они в нем заинтересованы и сейчас, понимая, что теряют позиции, стараются поскорее принять закон о новом транше военной помощи», — написал сенатор в Telegram.

Он также выразил мнение, планы конгресса выделить $50 млрд на военную помощь США являются «агонией уходящих демократов». По словам Бондарева, опросы демонстрируют критически низкую поддержку демократов среди американцев, а республиканцы «открыто говорят о своем нежелании финансировать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине».

Он считает, что если Украина останется без военной помощи извне, появится шанс, что киевские власти «все же сядут за стол переговоров в обозримом будущем».

«И тогда можно будет гораздо раньше прекратить кровопролитие, избежать многих жертв и искусственного затягивания вооруженного конфликта, который лоббируется коллективным Западом», — добавил сенатор.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что вопрос оказания помощи Украине может столкнуться с новыми политическими препятствиями в США по мере приближения промежуточных выборов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине
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