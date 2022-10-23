Sky News: Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, бывший премьер-министр подтвердил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры», необходимый для выдвижения, но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».

Джонсон пришел к выводу, что выдвижение его кандидатуры на пост главы кабмина будет «просто неправильным», сообщает ТАСС. При этом он полагает, что имеет «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году» и с «большой вероятностью» мог бы снова стать премьером после партийных выборов среди членов партии.

Накануне стало известно, что Джонсон вернулся на родину из отпуска в Доминикане на фоне многочисленных дискуссий о его возможном участии в борьбе за пост главы британского правительства. Пассажиры видели его в салоне экономкласса. Приземлившись в аэропорту Гатвика, экс-премьер помахал журналистам и прошел в VIP-терминал.