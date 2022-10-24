Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Германия будет лучше подготовлена к зиме 2023/2024

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что следующая зима может быть для его страны сложной с точки зрения газоснабжения, но выразил мнение, что ФРГ будет лучше к ней подготовлена, чем в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По его мнению, следующая зима может оказаться еще сложнее, но у Германии будут лучшие условия.

Хабек подчеркнул, что газ в ФРГ будет поступать через пять государственных терминалов по приему СПГ. К этому добавятся угольные электростанции, будут расширены мощности получения энергии из возобновляемых источников.

Министр добавил, что стабильность сети в следующем году будет значительно улучшена.

Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что компании Германии в настоящее время борются за выживание из-за высокой стоимости энергоносителей.

Также Кречмер призвал задуматься о последствиях санкций против российской стороны. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры всегда лучше, чем применение вооружения.