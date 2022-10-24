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Кронпринц Саудовской Аравии не полетит на саммит ЛАГ в Алжир по медицинским показаниям

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не поедет в Алжир на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по рекомендации врачей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Кронпринц должен был возглавить делегацию королевства на саммите ЛАГ, который намечен в столице Алжира на 1-2 ноября. Врачи порекомендовали Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду избегать перелетов на большие расстояния во избежание оказания давления на среднее ухо.

Вместо него делегацию возглавит министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

На саммите должны быть рассмотрены важные вопросы, включая палестинское досье, сирийский кризис, тему межарабских отношений и другие.

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