Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность», — сказал дипломат.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из артиллерии по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России, охраняющие ЗАЭС, успешно отразили десант ВСУ и нанесли противнику тяжелые потери.

17 октября замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов говорил, что Россия поддерживает создание зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, однако полностью исключает ее демилитаризацию.