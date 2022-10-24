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Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС

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РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не может не охранять Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность», — сказал дипломат.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из артиллерии по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России, охраняющие ЗАЭС, успешно отразили десант ВСУ и нанесли противнику тяжелые потери.

17 октября замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов говорил, что Россия поддерживает создание зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, однако полностью исключает ее демилитаризацию.

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