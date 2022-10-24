Экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту в Бразилии

Экс-депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон ранил двух сотрудников федеральной полиции, которые приехали к нему, чтобы заключить его под стражу, пишет портал G-1.

Политик находился под домашним арестом в штате Рио-де-Жанейро, ему вменяли организацию распространения в интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Бывший депутат нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда.

Тогда было принято решение на заключение под стражу.

Джефферсон в прибывших к его дому полицейских два раза выстрелил из ружья. После этого он использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в головы и ноги. Им была оказана медицинская помощь. К дому политика направили спецназ, который ведет с ним переговоры о добровольной сдаче властям.