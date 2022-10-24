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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США сведения о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном сведения о «грязной бомбе»

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Murad Sezer/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что сведения о «грязной бомбе» являются «дезинформацией» и «предлогом для проведения операции под ложным флагом» и отметил, что Блинкен с ним согласен.

Министр добавил, что также обсудил с Блинкеном будущие практические шаги по усилению противовоздушной обороны украинской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российской стороны о том, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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