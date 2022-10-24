Blick: пять россиян попросили Швейцарию исключить их из списка антироссийских санкций

В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (DEFR) Швейцарии утверждают, что пять граждан Российской Федерации просят у Берна исключить их из санкционного списка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Blick.

В DEFR подчеркнули, что на рассмотрение о снятии санкций было подано пять заявок. Отмечается, что власти не раскрывают личности тех, кто подал заявления на исключение из списка.

Издание утверждает, что одним из тех, кто обжаловал решение Швейцарии, является российский предприниматель Александр Пумпянский.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции, введенные США и европейскими странами, должны были оказать отрицательное влияние на экономику России, но в итоге стали вредить Западу.

До этого сообщалось, что арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона. Об этом сообщает Insider со ссылкой на решение суда заморской территории Британии. По данным Forbes, состояние Пумпянского в 2021 году оценивалось в $2,4 млрд.