Глава партии «Коммунисты России» Малинкович предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что фракция предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас предложение! Организация Объединенных Наций с 1945 года существует в Соединенных Штатах, и пришло время на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру ООН в другую страну», — заявил Малинкович.

По его мнению, логично, что если организация учреждена государствами, победившими во Второй мировой войне, то штаб-квартира ООН должна располагаться в Москве.

Он подчеркнул, что ее можно было бы перенести и в другие страны, которые либо были союзниками в антигитлеровской коалиции, либо в данный момент не входят в блок НАТО.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не надо заниматься пересмотром статуса постоянных членов Совбеза ООН.

Также он допустил, что число государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, можно расширить, однако «их полномочия должны быть неприкосновенны».