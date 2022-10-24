Кисида назвал ценным решение Украины поддержать позицию Токио по южным Курилам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает ценным решение Украины признать позицию Токио по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю ценным, то что мы получаем понимание и поддержку японской позиции со стороны многих стран, включая Украину», — заявил Кисида.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к соответствующему постановлению Верховной рады, принятому 7 октября, и указу президента Украины Владимира Зеленского.

Кисида подчеркнул, что кабмин Японии твердо придерживается своего курса на «решение территориального вопроса и заключение мирного договора», несмотря на ухудшение отношений Москвы и Токио из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория России.

Он напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.