Кисида назвал ценным решение Украины поддержать позицию Токио по южным Курилам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает ценным решение Украины признать позицию Токио по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю ценным, то что мы получаем понимание и поддержку японской позиции со стороны многих стран, включая Украину», — заявил Кисида.
Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к соответствующему постановлению Верховной рады, принятому 7 октября, и указу президента Украины Владимира Зеленского.
Кисида подчеркнул, что кабмин Японии твердо придерживается своего курса на «решение территориального вопроса и заключение мирного договора», несмотря на ухудшение отношений Москвы и Токио из-за ситуации вокруг Украины.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория России.
Он напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.