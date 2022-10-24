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«Синьхуа»: Си Цзиньпин лично участвовал в отборе кандидатов в ЦК Компартии КНР

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Pedro Nunes/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин принял непосредственное участие в процессе подбора политиков, которые будут участвовать в выборах Центрального комитета Компартии Китая, пишет государственное китайское агентство «Синьхуа». По его данным, план по проведению кадровых перестановок появился еще в 2020 году, а с лета прошлого года началась соответствующая работа по поиску необходимых кандидатов.

Как отмечается, Си Цзиньпин приложил руку к формированию комиссии по отбору нужных политиков, принимал личное участие в ее работе и дал ей верный вектор в отношении подготовки к 20-му съезду Компартии КНР.

По информации South China Morning Post, материал «Синьхуа» — первое в истории современного Китая подтверждение того, что председатель государства оказывает воздействие на определение кандидатов для ЦК правящей партии. Издание указывает, что подбор политиков проходил с учетом их лояльности Си Цзиньпину, а также готовности «бороться» с западными государствами для защиты национальных интересов.

«Для некоторых кандидатов определяющим критерием была их способность достигать политических целей, поставленных Си Цзиньпином, таких как борьба с бедностью, защита окружающей среды и региональное развитие», — подчеркивает SCMP.

Ранее сообщалось, что в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека.

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