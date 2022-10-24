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The Guardian: Джонсон вышел из гонки за пост премьера Великобритании, чтобы избежать унижения

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Henry Nicholls/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии, поскольку понимал, что не сможет в ней победить, пишет The Guardian. По мнению обозревателей издания, политик попытался представить свое решение в ином свете, говоря о необходимости единства в условиях кризиса, но на самом деле он лишь попытался избежать унижения от вероятного провала.

«Те, кто знает Джонсона, изображают его политиком, который даже по меркам профессии живет за счет лести и одобрения. Если он не может чувствовать себя желанным, он предпочел бы не участвовать», — отмечается в материале.

Как указывает The Guardian, многие эксперты и депутаты-консерваторы сомневаются в том, что экс-премьер смог заручиться поддержкой более 100 представителей партии, о чем сообщали британские СМИ. По версии обозревателей издания, если бы во время выборов оказалось, что Джонсон не смог преодолеть порог в 100 номинаций — это стало бы довольно унизительным для политика.

«Джонсон хотел бы, чтобы мир поверил, что он отказывается от участия ради единства партии или национального блага. Но если бы он искренне дорожил этими вещами, он бы не стал подавать новую заявку на пост премьер-министра немногим более чем через три месяца после того, как его вынудили уйти в отставку более 50 министров», — подчеркивается в тексте.

Ранее СМИ сообщили, что бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак, который считается основным претендентом на пост нового премьера королевства, дал понять Джонсону, что его возвращение в качестве руководителя кабмина станет катастрофой для Консервативной партии.

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