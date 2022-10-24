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Глава разведки Украины оценил возможность нападения «страшных легионов белорусов»

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gur.gov.ua

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов высказал сомнения относительно наличия угрозы нападения на территорию страны со стороны Белоруссии, передает УНИАН. По его мнению, атака со стороны белорусов является маловероятной.

«История с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Примерно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность немного другая, и много раз я развенчивал эти мифы», — отметил Буданов.

Как указал глава украинской разведки, на данный момент в Киеве не видят никаких признаков подготовки Белоруссии к какому-либо наступлению на Украину. Буданов также подчеркнул, что белорусской армии якобы «нечем воевать, и они это понимают».

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине.

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