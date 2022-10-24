Пелоси усомнилась в том, что Трамп даст показания по делу о штурме Капитолия

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится дать показания по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, так как, по по мнению Пелоси, ему «не хватит на это мужества». Об этом она сказала в интервью телеканалу MSNBC.

«Я думаю, что у него кишка тонка, чтобы явиться», — считает Пелоси.

По мнению спикера палаты представителей, адвокаты бывшего американского лидера также будут против этого, так как Трампу «придется давать показания под присягой».

«Посмотрим. Посмотрим, хватит ли ему мужества явиться», — добавила она.

Пелоси подчеркнула, что выше закона «не стоит никто», поэтому если бывший глава США откажется давать показания, то это его решение можно воспринимать как то, что политик считает, что ему «закон не писан».

Ранее Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался у власти, конфликта на Украине удалось бы избежать. Трамп считает, что президент России Владимир «Путин никогда бы не пошел на это».