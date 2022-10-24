Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05
Путин перечислил причины начала спецоперации на Украине 19:03
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00
ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех... 18:59

Пелоси усомнилась в том, что Трамп даст показания по делу о штурме Капитолия

close
100%
Gaelen Morse/Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится дать показания по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, так как, по по мнению Пелоси, ему «не хватит на это мужества». Об этом она сказала в интервью телеканалу MSNBC.

«Я думаю, что у него кишка тонка, чтобы явиться», — считает Пелоси.

По мнению спикера палаты представителей, адвокаты бывшего американского лидера также будут против этого, так как Трампу «придется давать показания под присягой».

«Посмотрим. Посмотрим, хватит ли ему мужества явиться», — добавила она.

Пелоси подчеркнула, что выше закона «не стоит никто», поэтому если бывший глава США откажется давать показания, то это его решение можно воспринимать как то, что политик считает, что ему «закон не писан».

Ранее Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался у власти, конфликта на Украине удалось бы избежать. Трамп считает, что президент России Владимир «Путин никогда бы не пошел на это».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+