Президент США Байден назвал опасения американцев за его здоровье обоснованными

Президент США Джо Байден заявил в интервью MSNBC, что американские граждане вправе беспокоиться за его здоровье перед новыми выборами, которые состоятся осенью 2024-го года.

Журналист спросил американского лидера, следует ли людям голосовать за него, принимая во внимание его возраст и, вероятно, не самое лучше состояние здоровья. На это Байден ответил, что американцы имеют право на беспокойство в отношении людей его возраста.

По словам президента, чтобы сделать самый правильный вывод, следует понаблюдать за ним.

«Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть...» — сказал Байден.

Ранее Байден заявил, что намерен принять участие в президентских выборах в 2024 году, но формальное решение пока не принял.

Байден родился 20 ноября 1942 года, сейчас ему 79 лет. Когда он занял свой пост в 78 лет, то стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.