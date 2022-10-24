Полиция Молдавии начала регистрацию участников протестов

Молдавская полиция начала фиксировать личные данные участников антиправительственных протестов, разбивших палаточный лагерь у здания прокуратуры страны в Кишиневе, передает ТАСС. По информации агентства, демонстрации организовала оппозиционная партия «Шор», она же опубликовала видеозапись с действиями силовиков, которые проводят регистрацию активистов.

Как отмечается, полицейские организовали не только проверку документов протестующих, но и провели фотофиксацию каждого демонстранта. ТАСС также указывает, что в отношении тех, кто сопротивлялся действиям силовиков, применялись «сила и угрозы». По заявлению организаторов демонстраций из партии «Шор», они расценивают подобные шаги со стороны полиции как давление на мирных митингующих.

При этом протестующие поставили палатки у здания прокуратуры Молдавии, поскольку в воскресенье, 23 октября, силы правопорядка не позволили им попасть в центр Кишинева, где должен был пройти марш протеста. К слову, полицейские мешать активистам не стали, лишь потребовав освободить место для пешеходов и не блокировать вход в здание прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция Молдавии обвинила оппозицию в наборе людей для стычек с силовиками на протестах.