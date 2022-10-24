Вице-спикер Совфеда РФ предложил перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка

Вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев предложил перенести отдельные мероприятия, проводимые ООН, из Нью-Йорка в третьи страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Косачева, перенос штаб-квартиры вряд ли реалистичен из-за финансовых затрат, но отдельные мероприятия, например заседание Генеральной Ассамблеи, могли бы проходить не в Нью-Йорке.

При этом политик подчеркнул, что США не справляются со своими обязанностями.

«Перенос собственно штаб-квартиры вряд ли реалистичен с учетом огромных финансовых затрат, которые повлекло бы такое решение», — отметил сенатор.

Косачев подчеркнул, что перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка давно назрел «с учетом того, что США явно не справляются со своими обязанностями страны, принимающей его штаб-квартиру».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович говорил, что фракция предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне.