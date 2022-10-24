В Совфеде указали на рост товарооборота США и КНР, несмотря на политические конфликты

Экономические отношения США и Китая мало страдают из-за политического противостояния двух государств, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию об увеличении товарооборота между этими странами на 6,9% до $580,4 млрд за 3 квартал 2022 года.

«Политические конфликты и конфронтационная риторика мало сказываются на объемах торговли между США и Китаем», — написал Пушков.

Отношения США и Китая серьезно осложнились еще в 2018 году, когда Белый дом решил поднять таможенные пошлины на ряд китайских товаров. Параллельно с этим Вашингтон усилил критику политики КНР и создал ограничения для китайских IT-компаний. В последние годы ситуация мало изменилась, напротив, в 2022 году США официально окрестили Китай одним из главных геополитических вызовов и заявили о готовности к эффективной конкуренции с ним.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и Китай хотят порядка на международной арене, но Пекин выступает за «антилиберальное» мироустройство.