Лукашенко назвал доллар и евро «токсичными валютами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство справляется с проблемами, связанными с обеспечением расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям, передает «БелТА». По его словам, в текущих обстоятельствах этот вопрос во многом зависит от зарубежных банков.

»[Ситуация усложнилась] но тем не менее, вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи», — отметил Лукашенко.

В ходе заседания с представителями банковской сферы, белорусский лидер потребовал пояснить все спорные моменты, связанные с внешнеторговыми операциями. Как указал президент Белоруссии, более 75% расчетов по экспортно-импортным операциям в мире проходит с помощью доллара и евро.

«Токсичных для нас валют [в лице доллара и евро]», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии в нынешнем году выдержала введенные Западом санкции.