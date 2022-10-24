Посол Израиля объяснил отказ Тель-Авива от поставок оружия Украине

Израильские власти не станут переходить к поставкам вооружений Украине, поскольку это станет выходом за «красную линию» в отношениях Тель-Авива и Москвы, заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский, пишет «Страна». По его словам, любое руководство еврейского государства откажется от подобного шага.

«Мы не являемся членом НАТО. Страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине, — это страны, которые входят в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал в одиночку практически без помощи других стран», — добавил Бродский.

Как указал посол Израиля на Украине, Тель-Авив и Москва обладают тесными связями. Он также отметил, что российская сторона имеет определенный вес в ближневосточном регионе, в том числе из-за нахождения на сирийской территории ее сил.

«Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдет», — подчеркнул Бродский.

Ранее СМИ сообщили, что израильские власти якобы передали своим украинским коллегам разведданные, необходимые для противодействия дронам.