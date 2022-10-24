Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05
Путин перечислил причины начала спецоперации на Украине 19:03
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00
ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех... 18:59

Глава Евросовета Мишель заявил, что страны ЕС должны вступить в гонку вооружений

close
100%
Francois Mori/AP

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине. Об этом он сказал в интервью радиостанции France Inter.

По словам Мишеля, у государств ЕС нет выбора на фоне украинского конфликта.

«Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире», — сказал глава Евросовета в ответ на вопрос, не опасается ли он новой гонки вооружений после заявлений Германии, Польши и Литвы об увеличении оборонного бюджета.

Мишель также сказал, что ЕС продолжает работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере, и у союза есть соответствующее европейское агентство. По словам главы Евросовета, сейчас одним из прорабатываемых вопросов является создание общего рынка боеприпасов, поскольку из-за поставок на Украину нужно восстанавливать запасы.

«Я признаю, что ряд инициатив в этой сфере идет не в том направлении, в котором должны, по моему мнению», — отметил Мишель.

Ранее глава Евросовета заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также высказывала мнение, что ЕС не показывает готовности решить конфликт на Украине мирным путем.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+