Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине. Об этом он сказал в интервью радиостанции France Inter.

По словам Мишеля, у государств ЕС нет выбора на фоне украинского конфликта.

«Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире», — сказал глава Евросовета в ответ на вопрос, не опасается ли он новой гонки вооружений после заявлений Германии, Польши и Литвы об увеличении оборонного бюджета.

Мишель также сказал, что ЕС продолжает работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере, и у союза есть соответствующее европейское агентство. По словам главы Евросовета, сейчас одним из прорабатываемых вопросов является создание общего рынка боеприпасов, поскольку из-за поставок на Украину нужно восстанавливать запасы.

«Я признаю, что ряд инициатив в этой сфере идет не в том направлении, в котором должны, по моему мнению», — отметил Мишель.

Ранее глава Евросовета заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также высказывала мнение, что ЕС не показывает готовности решить конфликт на Украине мирным путем.