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Песков: Путин реже говорит с Шольцем и Макроном, поскольку они не учитывают позицию России

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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция занимает позицию, отличную от Германии и Франции, поэтому глава страны Реджеп Тайип Эрдоган контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или французским лидером Эммануэлем Макроном.

По словам Пескова, Анкара декларировала свою готовность продолжать посреднические усилия по урегулированию на Украине, которым российский президент давал высокую оценку.

Он также отметил, что у России и Турции достаточно крепкие торгово-экономические отношения — страны совместно реализуют крупные проекты, что и является поводом для частого общения глав двух государств.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщалось также, что Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба для снабжения Европы топливом.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

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