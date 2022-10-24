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В Кремле ответили на вопрос о планах Путина провести переговоры с западными лидерами

Песков: Путин не планирует проводить переговоры с Макроном, Шольцем или Байденом

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Reuters/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос журналистов, планирует ли российский лидер вслед за главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу провести переговоры с коллегами из западных стран.

По словам Пескова, в ближайшее время переговоров у Путина с западными лидерами, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Джо Байденом, не планируется.

«Нет. В настоящий момент не планируются», — сказал он.

21 октября министры обороны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы международной безопасности. Также Шойгу и Остин затронули специальную военную операцию на Украине.

23 октября министр обороны РФ поговорил по телефону с главами Минобороны Великобритании и Франции Беном Уоллесом и Себастьяном Лекорню.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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