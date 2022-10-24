Sky News: более половины депутатов-консерваторов поддерживают Сунака в премьерской гонке

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, участвующий в борьбе за пост главы правящей Консервативной партии, получил номинацию со стороны 186 из 357 депутатов-тори, передает Sky News. По информации телеканала, единственный оппонент политика — лидер палаты общин от британского правительства Пенни Мордонт пока получила поддержку только 24 депутатов.

Как отмечается, у соперницы Сунака есть время до 14.00 (16.00 мск), чтобы набрать около 100 номинаций со стороны депутатов-консерваторов. По данным Sky, если Мордонт сделать этого не удастся, то экс-министр финансов до конца дня станет новым лидером Консервативной партии, что гарантирует ему избрание премьер-министром Великобритании.

При этом телеканал подчеркивает, что в настоящее время лидер палаты общин от британского кабмина находится под серьезным давлением со стороны сторонников Сунака, призывающих ее досрочно отказаться от борьбы за место главы консерваторов, тем самым завершив гонку.

Ранее сообщалось, что Сунак стал фаворитом букмекеров в борьбе за пост премьера Великобритании.