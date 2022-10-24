Рогов: Киев просит о миссии на Каховской ГЭС с целью внедрить туда своих агентов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Киев просит ООН и Европейский союз направить миссию на Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы внедрить туда агентов спецслужб Украины и стран Запада. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Чиновник задался вопросом, из представителей каких стран состояла бы миссия. Он предположил, что это были бы люди, поддерживающие политику украинского президента Владимира Зеленского и предоставляющие Украине вооружение.

Рогов подчеркнул, что смысла в направлении миссии на Каховскую ГЭС он не видит.

Ранее власти Новой Каховки заявили о многократных обстрелах по Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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