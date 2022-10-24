Лавров заявил об отсутствии у России данных об отправке экспертов МАГАТЭ на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет информации об отправке экспертов МАГАТЭ на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается заявления Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов — у меня такой информации нет», — сказал он.

По словам Лаврова, он осведомлен о том, что просьба об отправке миссии поступила Гросси, который заявил, что рассмотрит данное приглашение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пригласил организацию прислать экспертов на атомные объекты страны.

До этого РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, сообщало, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.