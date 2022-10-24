Алиев назвал условие для достижения мира на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения подпишет мирное соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже передали Армении пять основных принципов и надеемся, что Армения проявит политическую волю, начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, то на Южном Кавказе воцарится мир», — сказал Алиев.

Среди упомянутых пяти принципов — делимитация границы, разблокирование коммуникаций, отказ сторон от каких бы то ни было территориальных претензий друг к другу, взаимное признание территориальной целостности сторон, а также гарантия неприменения силы и угроз ее применения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян принял постоянного докладчика Европейского парламента по делам Армении Андрея Ковачева, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и делимитацию границы.