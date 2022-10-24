Шольц пообещал передать Киеву три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время

Власти Германии планируют поставить Украине три дополнительных системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС. По его словам, речь идет о комплексах IRIS-T, одну такую систему Киев уже получил от Берлина в начале октября.

«Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием», — добавил Шольц.

Как указал канцлер Германии, Берлин готов продолжить военную и финансовую помощь Украине, так же как и его союзники. Шольц также подчеркнул, что ФРГ намерена продолжать поддержку Киева столько, сколько потребуется. При этом глава немецкого кабмина так и не уточнил, когда именно Германия собирается передать Украине три комплекса IRIS-T, лишь сказав, что поставки будут в «ближайшее время».

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон отказался поставлять Украине больше HIMARS из-за уменьшения запасов.