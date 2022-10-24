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Кадыров обнародовал обращение Делимханова к воюющим за Украину чеченцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение депутата Государственной думы Адама Делимханова к чеченцам, которые воюют на стороне Украины.

По словам чеченского лидера, Делимханов призывает этих людей вступить в бой против чеченских подразделений.

«В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение», — написал Кадыров.

В июле депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Муса Магомедов внесли на рассмотрение законопроект о признании независимости так называемой Чеченской республики Ичкерия. Впоследствии украинские парламентарии признали «суверенитет» этой организации.

Глава Чечни назвал эту новость уморительной и напомнил, что «Ичкерии» давно не существует.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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