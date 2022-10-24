В Минобороны Израиля отказали Украине в поставках оружия

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.

Ганц обратил особое внимание Резникова на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

«В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — отметили в пресс-службе.

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский ранее объяснил отказ Тель-Авива от поставок оружия Украине. По его словам, поставки Израилем оружия украинской стороне стали бы выходом за «красную линию» в отношениях Тель-Авива и Москвы.

До этого премьер Израиля Яир Лапид назвал призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая поставлять оружие Украине личным мнением.