Вучич обсудил с послом России ситуацию в Косове

Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в этой стране Александром Боцан-Харченко ситуацию в Косове и Метохии, геополитическую обстановку и двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Вучич заявил, что Сербия вопреки всем вызовам продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества, остается приверженной полному применению достигнутых ранее соглашений и уважению международного права», — говорится в сообщении. Кроме того, сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, выразив надежду, что «мир на территории Европы установится в кратчайший период».

Ранее Вучич заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы не признавать независимость Косово.