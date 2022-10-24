Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд СВО 25 октября

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 25 октября. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале информационного портала Кремля.

Уточняется, что в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин доложат о результатах первой недели работы.

21 октября Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно документу, совет нужен для улучшения координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Он также будет заниматься обеспечением потребностей Вооруженных сил РФ, прочих войск, воинских формирований и органов.

19 октября Владимир Путин ввел военное положение в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский лидер поручил создать в регионах штабы территориальной обороны.