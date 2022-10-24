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Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау 25 октября в Москве

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 25 октября в Москве проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главы двух государств планируют обсудить развитие отношений между их странами, а также затронуть международные вопросы.

«Также будут обсуждены вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка (июль 2023 года, Санкт-Петербург)», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин реже говорит с немецким канцлером Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном, так как они не учитывают позицию Москвы. Он отметил, что Турция имеет другую позицию, поэтому глава страны Реджеп Тайип Эрдоган контактирует с российским президентом чаще, чем с западными лидерами. Представитель Кремля подчеркнул, что Макрон и Шольц в последнее время не проявляют желания участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг.

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