Премьер Грузии Гарибашвили выступил за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым украинский кризис. По его словам, они сошлись во мнении о необходимости разрешения конфликта за счет переговорного процесса.

«Мы, естественно, коснулись положения дел в регионе, и мы все сходимся во мнении, что то, что происходит на Украине, должно быть урегулировано путем переговоров», — цитирует слова Гарибашвили ТАСС.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана, премьер Грузии отметил, что в ходе встречи в целом обсуждалось сложное положение в мире и текущие процессы. Гарибашвили также подчеркнул, что вопрос стабильности и мира — крайне важен для Южного Кавказа и его жителей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует, но это возможно только на условиях Киева.