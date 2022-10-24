Захарова опровергла, что комментировала слова Красовского об украинских детях

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала «фейком» появившееся в сети видео, где она якобы пытается защитить бывшего журналиста RT Антона Красовского после его слов об украинских детях. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Эти высказывания Красовского я не комментировала», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, появившийся в сети фрагмент является «фейком» и элементом «информационной войны», созданный «украинскими ресурсами, иноагентами типа Соболь».

«Техника не новая: берут старое интервью, вырезают фрагмент и накладывают его на текущую ситуацию», — пояснила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что ей нечего комментировать в отношении журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить украинских детей».

Журналист RT Красовский призвал «топить украинских детей» 20 октября. Впоследствии главред телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что приостанавливает сотрудничество с ведущим. А в Следственном комитет заявили о начале проверки высказываний Красовского. При этом сам журналист принес извинения «всем, кто обалдел от этого».