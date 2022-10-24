DPA: новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев приступил к своим обязанностям

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев официально вступил в должность 24 октября, сообщило агентство DPA.

Макеев вручил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника рано утром 24 октября в резиденции главы германского государства — дворце Бельвю в Берлине, сообщает СМИ.

В публикации отмечается, что Макеева встретили перед дворцом с небольшой военной церемонией. «Для меня большая честь — представлять мою Украину в Германии», — написал дипломат в гостевой книге.

Макеев прибыл в Берлин 17 октября. На данном посту он заменит Мельника, который позволял себе скандальные и нередко оскорбительные высказывания, а также выражал недовольство политикой Берлина из-за объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника.

Ранее газета Die Welt писала, что посты нового украинского посла Макеева в Twitter встревожили немцев.