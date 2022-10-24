В Молдавии призвали не пользоваться лифтами и снизить температуру до 19 градусов

Власти Молдавии призвали жителей не пользоваться лифтами и снизить температуру в офисах из-за энергокризиса в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по регулированию в энергетике.

«В рабочее время не повышать температуру выше 19 градусов по Цельсию и снизить ее до 15 градусов после 17:00», — говорится в сообщении. Кроме того, молдаван призывают максимально использовать дневной свет и отключать приборы от электросети.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии откроют кредит энергетической компании «Молдовагаз» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с российской государственной энергетической компанией «Газпром» без риска прекращения поставок.