Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила бывшего главу минфина страны Риши Сунака с избранием на пост премьера и выразила ему свою поддержку. Об этом она написала в своем Twitter.

«Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра. Я вас полностью поддерживаю», — написала она.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Риши Сунак объявлен лидером правящей консервативной партии.

После того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о прекращении борьбы за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, Сунак стал единственным кандидатом.

С учетом, что консерваторы находятся у власти, возможно, 25 октября он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.