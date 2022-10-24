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The Washington Post: Пелоси выступит на форуме «Крымская платформа» в Хорватии

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Aaron Bernstein/Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии, на котором состоится обсуждение дальнейших шагов по поддержке Украины западными странами. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Как для спикера, для меня большая честь присоединиться к нашим европейским союзникам и другим партнерам со всего мира в Хорватии, чтобы заявить о нашей солидарности с украинским народом», — заявила Пелоси в обращении к делегатам форума.

Пелоси 24 октября встретилась со спикером хорватского парламента Горданом Яндроковичем, а также намерена выступить на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Выступление спикера палаты представителей перед делегатами форума в очном формате состоится 25 октября.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Первое мероприятие прошло 23 августа 2021 года, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.

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