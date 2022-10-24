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Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Киевской городской военной администрации. Вместо Николая Жирнова пост занял генерал-полковник Сергей Попко, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офис Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этом посту он заменил Николая Жирнова», — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности государственной столицы.

Попко в 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. В 2016-2019 годах был командующим сухопутных войск вооруженных сил Украины.

21 сентября президент Украины назначил Галину Луговую главой Херсонской военной администрации.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский снял Мельника с должности посла в ФРГ.

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