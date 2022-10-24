СБУ показала записи разговоров главы «Мотор Сич», якобы подтверждающих сотрудничество с РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, якобы подтверждающих его сотрудничество с Россией. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СБУ.

«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «Партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», — сказано в сообщении украинского ведомства.

23 октября СБУ подтвердила задержание Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» по подозрению в госизмене.

Сообщалось также, что суд в Киеве арестовал директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу.

Представитель госкорпорации «Ростех», комментируя задержание сотрудников предприятия, заявил, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов.

24 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило об объявлении в розыск экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко.