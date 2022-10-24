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Лавров: Россия и Иран дали СБ ООН «исчерпывающие» объяснения по вопросу беспилотников

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Представители России и Ирана предоставили в Совете Безопасности ООН «исчерпывающие» ответы по вопросу использования якобы иранских беспилотников на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», слова которого приводит ТАСС.

«Исчерпывающие ответы официально дали в том числе в Совете Безопасности ООН представители Ирана и Российской Федерации», — сказал министр.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что обвинения западных стран и Киева в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, являются фейком. Он также пригрозил ООН пересмотром отношений при расследовании по якобы иранским БПЛА.

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер. В то же время Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.

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Операция на Украине
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