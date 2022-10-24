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МИД РФ: невыдача США виз российской делегации на конференцию нарушает соглашение с МАГАТЭ

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невыдача США виз российской делегации на конференцию МАГАТЭ грубо нарушает нормы в соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

По ее мнению, США игнорируют международное право, а также «выдумывают и подстраивают под себя некий порядок, основанный на правилах».

Захарова считает это поводом «задуматься, стоит ли доверять проведение крупных международных форумов стране, не способной организовать их должным образом».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет информации об отправке экспертов МАГАТЭ на территорию Украины.

По словам Лаврова, он осведомлен о том, что просьба об отправке миссии поступила Гросси, который заявил, что рассмотрит данное приглашение.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пригласил организацию прислать экспертов на атомные объекты страны.

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