Захарова: Россия требует от Украины прекратить провокации по подготовке «грязной бомбы»

Россия требует от Украины прекратить провокационные действия, направленные на подготовку «грязной бомбы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан», — подчеркнула Захарова.

Российская сторона, продолжила она, требует от западных стран перестать «безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет», а также «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».

Захарова добавила, что, по данным российской стороны, Украина уже приступила к реализации плана провокации с применением этого вида вооружений, сообщает ТАСС. Согласно приведенной ей информации, украинские власти поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве задачу подготовить «такую бомбу».

«Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — указала представитель МИД РФ.

Россия планирует направить письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по этому вопросу, а также поднять эту тему в в международных структурах, включая ООН.