Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад не измерять «ширину красной линии», игнорируя предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Киев «уже приступил к реализации намеченного плана» и российская сторона «не исключает», что некоторые западные страны могут оказать украинским властям содействие в изготовлении ядерной бомбы.

«Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину красной линии», — говорится в заявлении.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина с помощью «грязной бомбы» планирует запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию «как ядерного террориста».