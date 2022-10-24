Лавров назвал «голословными» опровержения Западом данных о «грязной бомбе» на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «голословно» опровергает данные российской стороны о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой». Его слова передает РИА Новости.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что некоторые из зарубежных собеседников предложили российской стороне обсудить имеющиеся сведения о подготовке провокации на профессиональном, военном уровне.

«Это подход, который мы поддержали», — отметил дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, прежде всего в Организации Объединенных Наций.